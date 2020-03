Firenze – Rosanna Gazzola, poetessa di origine lodigiana ma vissuta in Toscana, suo luogo d’elezione fin dai primi anni ’80, ha inviato a Stamp una poesia sul terribile momento che stiamo attraversando a causa dell’epidemia di coronavirus.

Vincitrice fra l’altro dei Premi Casentino e Domenico Rea di Empoli, la poetessa ha svolto la sua intensa attività intellettuale tra Pistoia e Firenze. Appassionatissima di letteratura e dotata di una finissima sensibilità lirica, si è costantemente dedicata alla poesia trovando in essa il senso profondo e dolente dell’esistenza e traendo da questa grande conforto oltre a molti riconoscimenti.

La sua produzione poetica – ma non sono mancate anche apprezzatissime prose – è iniziata con la raccolta “ Pensieri e sensazioni nel tempo” del 1973 , ed. Il Gelso, Lodi e con la presenza in antologie come “Poeti Italiani del Nostro Tempo”, ed. Italica , Como, 1978 e si è espressa con crescente successo in numerose successive raccolte come “Un fiore di carta”, 1983 , a cura dello Stabilimento Grafico Niccolai di Pistoia; “ Vaghe stelle fuggevoli dimore”, 2001; “Nuvole scalze”, 2006 ; “Dentro l’ombra di sfiniti bagliori”, 2015 : queste ultime , tutte , a cura delle ed. Ibiskos -Ulivieri, Empoli .

Ha ottenuto il I premio Casentino, una originale raccolta di prose e poesie “L’arca dei silenzi” edita ancora da Ibiskos nel 1995 e ancora ha suscitato grande interesse di critica e pubblico il racconto di ispirazione autobiografica “Sulle orme del mio tempo”, ed. Helicon, Arezzo, 2009.

Molte delle sue pagine compaiono in prestigiose antologie e la città di Empoli ha riconosciuto il I premio “Domenico Rea” al suo racconto “La porta” appartenente all’Antologia pubblicata nel 2010, sempre per Ibiskos . Molti i premi, molte le attestazioni di apprezzamento e di stima da parte di prestigiosi critici letterari come Roberto Carifi mentre artisti di fama internazionale come Umberto Buscioni e Gianni Ruffi hanno arricchito e interpretato con i loro disegni il segreto mondo interiore evocato dalla scrittrice.

In tempo di coronavirus

Il grido selvaggio del vento

desta un sole sorpreso

e nell’intensità della luce

un urlo incita alla battaglia

contro un esercito d’ombre

avvolto in vessilli di morte.

Il mattino s’alza quasi dimentico

s’ inoltra per strade deserte

c’è silenzio c’è assenza

persino gli alberi non hanno linguaggio.

Nel nitore dell’aria

i colli fanno muraglia

lo sguardo non va oltre

non puoi sognare

dietro imposte sbarre

puoi forse aggrapparti

a un vago frammento di ricordo

una profonda notte estiva

un terrazzo rivolto al mare

nel buio s’intreccia il candore

di due mani

il sussurro di poche accorate note

scivola sul cammino dell’ onda .

Rosanna Gazzola