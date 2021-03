Firenze – Dotato di un manto sintetico di ultima generazione che sarà verde stabile a qualsiasi temperatura e al di là delle intemperie, è stato inaugurato stamani dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore allo sport Cosimo Guccione, dal presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e da Giovanni Biondi, presidente dell’Upd Isolotto, il nuovo campo da calcio a 11 dell’impianto comunale di via Pio Fedi.

La struttura (in concessione, appunto, all’Upd Isolotto) non avrà solo un nuovo terreno di gioco (omologato per le partite fino alla categoria “Eccellenza”): grazie ad un investimento complessivo di oltre mezzo milione di euro è stato realizzato anche un moderno impianto di irrigazione, sono state sostituite le recinzioni basse perimetrali e le reti del campo, installati cancelli pedonali e carrabili, oltre a recinzioni e relativi cancelli pedonali a norma per la divisione interna dei percorsi tra atleti e spettatori.

Sono poi arrivate due nuove porte da calcio a 11 regolamentari, bandierine d’angolo e panche per allenatori e riserve in profilato di acciaio zincato. All’interno del campo, su richiesta della società sportiva, sono stati ricavati anche spazi per sistemare ulteriori porte. Infine è stata attrezzata, nell’area adiacente alla tribuna – sul lato ovest – una zona per allenamenti sempre con manto sintetico.

Foto: Enrico Ramerini Comune di Firenze