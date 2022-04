“Presso il nuovo Beauty Bar è possibile acquistare prodotti cosmetici naturali il cui ricavato sarà in parte destinato per sostenere la Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus , fondazione impegnata nelle attività assistenziali dei pazienti oncologici oltre che nella ricerca contro il cancro – scrive su Facebook l’assessora Funaro – la pandemia ha accentuato le difficoltà di molte persone, soprattutto di quelle che lottano contro il tumore e stanno seguendo percorsi oncologici. Queste realtà e iniziative come il Beauty Bar ci ricordano la bellezza della solidarietà e del volontariato. Ognuno di noi può dare il proprio contributo per aiutare i malati oncologici e sostenere la ricerca. Tutti insieme possiamo fare molto per sconfiggere il cancro”.