Prato – Inaugurato il ponte sul tratto dell’asse stradale che congiunge Firenze con Prato, noto con il nome di Perfetti Ricasoli Mezzana. Il lotto che è stato aperto al traffico, denominato 5B, è stato programmato dalla Regione e realizzato dalla Città metropolitana di Firenze.

Mette in comunicazione via Allende nel territorio comunale di Campi Bisenzio con via Parri nel territorio di Sesto Fiorentino, passando sopra l’autostrada A1 tramite un cavalcavia lungo circa 160 metri progettato e realizzato dalla società Autostrade nell’ambito delle opere correlate alla realizzazione della terza corsia della A1 nella tratta da Firenze Nord a Firenze Sud.

Il valore dell’intervento è di 7.768.529 euro, di cui 2.656.064 finanziati dalla Regione Toscana, 720.000 dalla Città metropolitana di Firenze, 65.073 dal Comune di Calenzano, 584.629 dal Comune di Campi Bisenzio, 1.489.461 dal Comune di Firenze, 461.196,01 dal Comune di Prato e 1.792.105 dal Comune di Sesto Fiorentino.

Al totale completamento dell’asse stradale da Firenze a Prato mancano ancora i lotti 6 e 7.

La cerimonia si è svolta in prossimità della parte iniziale del cantiere, in via Parri, all’uscita della rotonda nel territorio di Sesto Fiorentino. Dopo il taglio del nastro si è provveduto a mostrare l’opera fino ad oltrepassare il confine comunale con Campi Bisenzio.

Con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l’assessore ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli, ad inaugurare il viadotto sono stati, tra gli altri, il sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e quello di Campi Bisenzio Emiliano Fossi.

Il video è stato realizzato da Florence Tv con l’uso di un drone