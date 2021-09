Firenze – Due incendi in Toscana. Un incendio boschivo si è sviluppato intorno alle 13 in località Ponticelli nel comune di Reggello (Fi). Lo comunica la Sala Operativa della Protezione Civile regionale. L’area boscata interessata dalle fiamme è particolarmente impervia e questo ha indotto la sala operativa regionale a inviare immediatamente due elicotteri per il contenimento. Un terzo è in arrivo al fine di evitare il rischio che le fiamme, spinte dal vento, possano propagarsi lungo il versante opposto della montagna.

La situazione è stata messa sotto controllo. Proseguono gli sganci dagli elicotteri per la bonifica, in particolare sui costoni rocciosi difficilmente raggiungibili da terra. Secondo una stima provvisoria, l’area interessata dalle fiamme è estesa circa 5 ettari.

Dopo le fiamme sviluppatesi nei boschi vicini a Reggello (Fi), un nuovo incendio è scoppiato nella giornata di oggi anche vicino al lungomare di Torre del Lago (Lu).

Le fiamme sono partite intorno alle 15.45 dalla sterpaglia retrostante la spiaggia e si sono rapidamente propagate al bosco costituito da pini e macchia mediterranea. A causa della folta presenza di manufatti civili e bagnanti, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha inviato immediatamente 5 squadre di volontariato antincendio che si stanno adoperando per limitare la diffusione delle fiamme sotto il coordinamento di un direttore operazioni e con il contributo dall’alto degli sganci di due elicotteri. È stato richiesto, inoltre, l’invio di un terzo elicottero. A complicare le operazioni di spegnimento il forte vento. In arrivo anche squadre dei vigili del fuoco con autobotti e unità delle forze dell’ordine per delimitare la zona di intervento.

Si ricorda che su tutta la Toscana è stato prorogato fino a domenica 19 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (potature, sfalci, ecc) e il divieto di effettuare qualsiasi accensione di fuochi. Resta esclusa la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze o all’interno delle aree attrezzate. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione. toscana.it/emergenza-e- sicurezza/speciali/aib- antincendi-boschivi