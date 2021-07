Firenze – Spenti i due incendi scoppiati nel primo pomeriggio sulle colline di Porto Santo Stefano (Gr) e in località Crespignano nel comune di Calci (Pi), le fiamme hanno sacrificato 3 ettari di bosco, uno all’Argentario, 2 a Calci. A comunicarlo è la Sala operativa dell’antincendio boschivo regionale. ad ora stanno procedendo le operazioni di bonifica da parte delle squadre del volontariato e degli operai del sistema regionale antincendio che proseguiranno fino a tarda sera. Il controllo è previsto per tutta la notte e per la giornata di domani.

Si ricorda che dal 1 luglio, è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell’uso all’aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille.