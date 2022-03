Firenze – L’ “imbrattatore seriale” Pisvejc Vaclav ne ha combinata un’altra delle sue ed è finita con il suo arresto. Il sedicente artista questa volta ha preso di mira la copia del David di Michelangelo sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Intorno alle 20 l’uomo ha scavalcato le siepi e dato fuoco al telo nero che copriva il David come gesto di solidarietà con l’Ucraina. Immediato l’intervento di una guardia giurata in servizio alla Loggia dei lanzi e di un agente della Polizia Municipale che l’hanno bloccato. Le fiamme sono state spente da altri agenti con gli estintori in dotazione nelle auto di servizio, sul posto poi sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Vaclav è stato arrestato per incendio doloso e d’accordo con il pubblico ministero di turno portato nel carcere di Sollicciano. Il Servizio Belle Arti del Comune è stato allertato e controllerà eventuali danni.