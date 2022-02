Firenze – Doppio colpo contro le scuole fiorentine, ieri sera, con l’incendio degli ingressi di due istituti siti nel quartiere 5. La prima ipotesi sull’accaduto, un atto vandalico. Gli istituti colpiti sono la scuola dell’infanzia e primaria Balducci, in viuzzo della Cavalla, e la scuola media Paolo Uccello, in via Golubovich. Le fiamme hanno annerito le vetrate d’ingresso in entrambi i casi, anche se non sono stati rilevati danni gravi.

Secondo i primi accertamenti della Polizia scientifica, nel caso della scuola Paolo Uccello potrebbe essere stata lanciata una molotov, come potrebbero far pensare alcuni frammenti di vetro di bottiglia, ritrovati sul luogo e posti sotto sequestro. I frammenti verranno esaminati in laboratorio. Per quanto riguarda l’incendio alla primaria Balducci, si ipotizza che possa essere stato causato con stracci imbevuti di sostanze infiammabili. Il fatto che non ci sia stata ad ora nessuna rivendicazione, farebbe propendere per la pista dell’atto vandalico. Sul posto vigili del fuoco, squadra volante della polizia e polizia scientifica.

“Siamo di fronte a due episodi molto gravi che condanniamo con forza. Attaccare gli istituti scolastici, che sono il presidio della nostra comunità, vuol dire colpire il futuro”, affermano all’unisono l’assessore all’Educazione Sara Funaro e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, commentando la notizia.

“Queste azioni ignobili non sono tollerabili e offendono la nostra città – ha continuato l’assessore Funaro – colpiscono le scuole, due luoghi di educazione e formazione delle nuove generazioni, dove i giovani vengono educati al senso civico, al rispetto degli altri e della cosa comune. Firenze non accetta la violenza: non ci appartiene, siamo città di pace che costruisce ponti e abbatte muri”.

“Appena ho appreso le notizie degli atti vandalici alle scuole del nostro territorio mi sono recato agli istituti Paolo Uccello e Balducci per verificare la situazione esprimendo – ha spiegato il presidente Balli – grande sconforto e sconcerto per gli atti vandalici avvenuti, che sono gravissimi e colpiscono due scuole, che stanno svolgendo un grande lavoro di attenzione nei confronti delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini garantendo, al massimo, l’attività educativa nei confronti degli studenti”.

“Sono al lavoro gli organi competenti per verificare quanto accaduto – hanno concluso l’assessore Funaro e il presidente del Quartiere Balli – e li ringraziamo per il loro operato. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati al più presto”.

“Un fatto grave, ed è disdicevole che avvenga nella nostra città, riconosciuta per valori e storia – commenta il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – Firenze non accetta queste forme di violenza ed occorre lavorare, anche dal punto di vista dell’educazione civica, con le nuove generazioni, per far capire la gravità di quanto accaduto. Mi auguro che siano individuati, velocemente, i responsabili”.