Rio nell’Elba – Un incendio è divampato a Rio nell’Elba. Le fiamme, per cause da accertare, si sono sprigionate in prossimità di un ristorante e si sono estese alla macchia mediterranea. Grazie al tempestivo e massiccio intervento di elicotteri e personale, dopo circa un’ora dall’inizio, il rogo è stato messo sotto controllo e si è limitato i danni a circa 1,5 ettari di superficie di cui una piccola parte nel sottobosco di una storica pineta di elevato valore ambientale.

Alle 18 sono iniziate operazioni di bonifica, con 10 squadre fra volontari antincendio boschivo e operai dell’Unione Comuni Colline Metallifere.

Data la zona ad elevato rischio per la presenza di abitazioni, sono andati avanti gli sganci dai due elicotteri nei punti caldi dell’incendio.

Le operazioni di bonifica e controllo proseguiranno tutta la notte con invio di ulteriori squadre. Le previsioni meteo per i prossimi giorni non vedono pioggia in arrivo e anzi, l’aumento della temperatura previsto suggerisce di usare la massima attenzione in qualsiasi operazione agricola o in campagna.