Greve in Chianti – Un incendio sta interessando da questa mattina il bosco e la vegetazione in località Riseccoli, nel comune di Greve in Chianti. La Sala operativa regionale ha attivato immediatamente squadre a terra dell’Antincendio boschivo e inviato un elicottero regionale. Sul posto sono intervenute anche squadre dei vigili del fuoco per proteggere gli agriturismi della zona minacciati dall’incendio alimentato dal vento.

Si ricorda che è in atto il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale e che è necessario porre massima attenzione nelle operazioni agricole in corso in questi giorni.