Firenze – Un incendio è divampato lunedì sera all’interno del complesso dell’albergo popolare “Fioretta Mazzei” di via della Chiesa. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito dell’allerta comunicatogli dai Vigili del Fuoco. L’incendio, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato appiccato da un ospite della struttura, che avrebbe bruciato intenzionalmente un materasso. Le fiamme hanno invaso la stanza, dove c’erano anche tre letti, per fortuna vuoti al momento in quanto gli altri ospiti erano assenti.

Avvertiti dai sensori di fumo che hanno fatto scattare l’allarme, gli operatori sono accorsi per spegnere le fiamme. Il tempestivo intervento dei VVFF ha permesso di domare le fiamme prima che le stesse si propagassero ad altri ambienti.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, prontamente intervenuti, hanno gestito la presenza in strada delle numerose persone di rientro nel complesso e hanno effettuato i primi accertamenti, prendendo in custodia l’uomo che, trovato ancora in possesso dell’accendino utilizzato per far sprigionare le fiamme, è stato arrestato per il delitto di incendio, venendo tradotto presso la Casa Circondariale di Sollicciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Prima, tuttavia, l’indagato è stato visitato dal personale sanitario, risultando comunque illeso a sua volta.