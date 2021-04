Bucine – Un vasto incendio esploso alle 5 della notte scorsa ha distrutto diversi capannoni industriali in un’area all’ingresso della frazione di Levane, fra cui lo stabilimento di Valentino dove lavorano 160 operai. Per il momento non risultano persone coinvolte. Sul posto, in via Valiani, sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai carabinieri e a personale del 118.

Squadre di pompieri provenienti dai distaccamenti di Montevarchi, Bibbiena, Cortona, Pratovecchio, Figline e Firenze Ovest hanno partecipato alle operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.