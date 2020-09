Livorno – Una lieve intossicazione da fumo per tre persone soccorse per una lieve intossicazione da fumo le ga condotte al pronto soccorso a scopo cautelativo per effettuare ulteriori accertamenti, a causa di un incendio che è scoppiato in uno sgabuzzino del loro appartamento di un palazzo in via Giordano Bruno a Livorno.

L’allarme è scattato quando, intorno alle 9, il fumo ha invaso l’abitazione propagandosi nel vano scale del palazzo. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato i locali interessati dal rogo, le cui cause sono ancora in via di accertamento, mentre i volontari di due ambulanze del 118 hanno soccorso le tre persone