Cinigiano – Dalle 11 di stamani sta bruciando un’importante estensione di bosco (circa 15 ettari, fino a questo momento), costituita da specie quercine e macchia mediterranea, in località “I Granai” nel comune di Cinigiano (Gr).

Sul posto, allertate dalla Sala operativa regionale, sono giunte numerose squadre di volontariato e operai forestali dell’Unione Comuni Amiata. Molto impegnativo il lavoro svolto a terra per combattere le fiamme in una giornata molto calda e con il vento che spinge il fuoco lontano dalle vie di accesso alla zona.

In supporto per lo spegnimento sono arrivati due elicotteri del sistema regionale che con i loro sganci stanno riducendo il fronte di fuoco sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni. Ulteriori squadre sono in partenza per dare aiuto nelle operazioni di spegnimento e bonifica.