Firenze – Situazione in miglioramento sulla collina sopra Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove all’ora di pranzo si è sviluppato un incendio in una zona ricoperta da castagni, querce e piante resinose che, a causa del vento, ha reso da subito necessario l’intervento di due elicotteri del servizio regionale antincendi boschi a cui, per la presenza in zona di abitazioni, si sono aggiunti, a metà pomeriggio, due canadair che con i loro lanci stanno contenendo le fiamme. L’arrivo dei mezzi aerei è stato richiesto dal direttore delle operazioni.

A terra nel frattempo stanno operando squadre di volontariato dell’anticendio boschivo e operai forestale, in una zona particolarmente impervia e sia pur con molta fatica. L’invio di altre squadre è dunque previsto per la serata: per le operazioni di bonifica e di controllo che andranno avanti l’intera notte.

Nell’ultima settimana sono stati gestiti giornalmente una decina di eventi, fra segnalazioni e incendi su tutto il territorio regionale. Le condizione meteo siccitose e con bassi tenori di umidità hanno reso queste giornate molto impegnative. Ma anche la settimana prossima avrà caratteristiche favorevoli alla propagazione degli incendi, vista la totale assenza in previsione di perturbazioni che possano portare pioggia, mai come adesso necessaria non solo per fronteggiare il rischio di roghi ma anche per l’agricoltura. La Regione rinnova pertanto massima attenzione nelle operazioni agricole e al rispetto del divieto abbruciamenti.