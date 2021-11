Sesto Fiorentino – Incendio nella notte a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze, in fiamme un appartamento che si trova al terzo piano di uno stabile in via Amilcare Ponchielli. Evacuati sette inquilini dai vigili del fuoco. Il 118 si è reso cura delle persone, per la maggioranza leggermente intossicate dal fumo, ma una persona è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. L’incendio è stato domato, ma resta inagibile l’appartamento in cui sono divampate e quello soprastante. Ancora da chiarire le cause del rogo.