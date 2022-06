Firenze – Stamattina alle ore 7 circa si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sulla linea 7 in direzione Fiesole. Il mezzo era appena uscito dal deposito di Viale dei Mille e a bordo non c’erano passeggeri. Appena visto il fumo, il conducente ha interrotto la corsa alla fermata di piazza Edison e ha iniziato a spegnere le fiamme con l’estintore di bordo.

Subito è arrivata sul posto l’assistenza tecnica di Autolinee Toscane per supportarlo nelle operazioni di messa in sicurezza con altri 4 estintori. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, che sono intervenuti con 9 unità e 3 automezzi di cui 2 autobotti, di queste una giunta anche dal distaccamento di Fi-Ovest. Successivamente sono state avviate le operazioni di raffreddamento. Sul posto anche la Polizia Municipale per le operazioni sulla viabilità.

L’ipotesi è che le fiamme siano partite dal vano motore. Proprio ieri il bus, modello BredaMenarinibus 240, del 2004 e che aveva percorso oltre 1 milione di km, era stato oggetto di controlli e verifiche ed era stato sostituito un componente della parte elettrica del motore.

Autolinee Toscane ha già avviato da tempo un piano di verifiche puntuali sulla flotta BredaMenarinibus ed altre categorie dei mezzi più “anziani”, dopo averle ereditate lo scorso novembre dai precedenti gestori, nel corso del subentro alla gestione del tpl. Si tratta di circa 500 bus in tutta la Toscana che sono e saranno oggetto di verifiche affidate a periti esterni.

Nella flotta fiorentina 19 mezzi su 69 di quel modello erano stati fermati in via precauzionale ed era stato avviato un piano di manutenzione preventiva ma per altri problemi: da tempo non erano oggetto, prima dell’ingresso di Autolinee Toscane, di manutenzione agli impianti di aria condizionata (che non pare però la causa dell’incendio del mezzo in piazza Edison).

Il servizio sulla linea 7 non ha subito ripercussioni per i passeggeri.