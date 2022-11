Bagni di Lucca – Scoperta dai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana a Bagni di Lucca, una casa per anziani dove secondo gli inquirenti gli ospiti da 63 a 87 anni sarebbero stati maltrattati con parolacce, minacce, frasi a sfondo sessuale, aggressioni e palpeggiamenti nelle parti intime.

Arrestata una coppia di cinquantaduenni, Vincenzo D’Isanto e Debora Campanozzi, proprietari della «Oasi della Pace», una casa famiglia con sede a due passi dal centro.

“Quello che sta emergendo in Garfagnana è estremamente grave”. Si apre così una dichiarazione dell’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli. “Auspichiamo – prosegue – che si faccia al più presto piena chiarezza rispetto a quanto si legge sugli organi di informazione e voglio rappresentare innanzitutto la mia vicinanza alle persone fragili coinvolte e alle loro famiglie”.

“A margine della vicenda giudiziaria – aggiunge l’assessora – ritengo però necessaria anche una precisazione, rispetto ad alcuni titoli di giornali e servizi televisivi. La struttura in questione non è una Rsa, ovvero una struttura residenziale sociosanitaria destinata a persone anziane non autosufficienti. Si tratta, invece, di una ‘comunità familiare’ per persone fragili ma autosufficienti, cui si accede in maniera completamente privata e che non opera nell’ambito di un accreditamento con il sistema regionale. Dico questo – continua – a tutela delle Rsa, di chi ci lavora, e del sistema regionale di accreditamento e controllo. Nelle Rsa vivono persone anziane non autosufficienti e per la maggior parte gravi o molto gravi. Per questo devono essere garantiti una serie di precisi requisiti strutturali e organizzativi, con determinati livelli e tipologie di personale, che consentano di dare adeguata assistenza e cura alle persone fragili ospitate”.