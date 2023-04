Firenze – Proseguiranno ancora per qualche giorno i lavori per il ripristino dell’infrastruttura ferroviaria (in particolare binari e traversine) a Firenze Castello danneggiata dallo svio di un carro merci avvenuto giovedì 20 aprile. Ne dà notizia un comunicato di RFI.

Per il ripristino completo dell’infrastruttura dovranno essere sostituiti alcuni scambi danneggiati dallo svio. Questo comporterà ancora per qualche settimana la riduzione dell’offerta commerciale sulla linea regionale Firenze-Prato.

I dettagli della programmazione sono visibili dal sito di Trenitalia.com nella sezione Infotraffico.