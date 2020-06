Arezzo – E’ stato arrestato e sarà interrogato lunedì prossimo dal pm di Arezzo Roberto Rossi il conducente del minivan schiantatosi ieri contro un camion in A1 causando la morte di due bambine di 8 mesi e 10 anni e dei nonni 50enni. L’uomo, trentenne di origine sinti, è il padre delle bambine ed è stato arrestato dalla Polstrada per omicidio stradale.

L’arresto – riferisce l’agenzia ANSA – è scattato in seguito agli accertamenti della polizia stradale che proseguiranno lunedì prossimo con l’interrogatorio in procura finalizzato a ricostruire la dinamica dell’incidente. L’arresto è scattato in ospedale dove il trentenne è risultato negativo all’alcoltest.

Un’ipotesi è che l’uomo, al volante da molte ore per il lungo viaggio, sia stato colpito da stanchezza. Testi hanno visto il mezzo a zig zag finire su un camion che era in una piazzola. Sette i feriti: i più gravi, ma non in pericolo di vita, sono la mamma delle bimbe e due bimbi di cui una è la gemellina della vittima di 8 mesi.