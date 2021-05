Firenze – L’incidente avvenuto ieri nel circuito del Mugello nel corso delle qualifiche 2 della Moto3 al Gran Premio d’Italia è stato fatale al diciannovenne Jason Dupasquier, come annuncia un comunicato della Motogp. Il giovanissimo pilota della Ktm era rimasto coinvolto in un incidente multiplo con Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm), alla curva Arrabbiata 2 del circuito del Mugello, dove erano in svolgimento le qualifiche valide per il Gp d’Italia di motociclismo. Mentre Alcoba e Sasaki non hanno subito danni particolari, ad avere la peggio è stato Dupasquier.