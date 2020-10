Firenze – Grave incidente nel pomeriggio in Piazza Beccaria all’altezza del semaforo di Porta alla Croce. Due persone, una donna di 70 anni e un giovane di 30 sono stati ricoverati a Careggi in codice rosso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.30. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei vigili urbani che ha ascoltato i testimoni e sta valutando le immagini delle telecamere. La signora è stata investita dal giovane a bordo dello scooter mentre attraversava la strada. E’ da chiarire se il semaforo fosse verde per i pedoni. L’incidente ha provocato rallentamenti e cambiamenti di corsie per circa un’ora durante le operazioni di soccorso e i primi rilievi. Molte le pattuglie della Polizia Municipale impegnate per i rilievi e la viabilità.