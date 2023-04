Firenze – Incidente mortale questa mattina intorno alle 7.30 a Campo di Marte. Un uomo di 77 anni è morto in seguito ad uno scontro fra due auto all’incrocio fra via Marconi e via Galvani. Per cause attualmente al vaglio della Polizia Municipale la vettura su cui viaggiava si è ribaltata in seguito all’impatto sull’incrocio con un altro veicolo in transito. Il conducente è rimasto gravemente ferito e nonostante i tentativi dei sanitari, è morto poco dopo.

Nell’impatto è rimasto ferito anche il suo cane, affidato subito al servizio veterinario del Comune per le cure. Sulla dinamica sta facendo accertamenti la polizia municipale, intervenuta subito sul posto.