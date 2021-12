Firenze – Incidente mortale a Castello, coinvolti una Smart e una motocicletta BMW. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12.15 in via di Castello, all’incrocio con via della Querciola. Sul posto i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il motociclista e la Polizia Municipale. Il motociclista, 32 anni, residente a Sesto Fiorentino, è deceduto sul posto. Alla guida dell’auto una donna del 1959. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi via di Castello è stata chiusa, con deviazioni. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.