Pisa – Uno scontro fra due automobili si è rivelato mortale per un giovane di 26 anni, che è deceduto nell’incidente ieri notte. Il sinistro si è verificato a San Piero a Grado (Pisa) nei pressi dello svincolo della Sgc, dove sono aperti i cantieri per la realizzaizone di una rotatoria che dovrebbe rendere meno pericoloso l’incrocio. Nello scontro che ha coinvolto due autovetture sono risultati altri feriti, non in modo grave, oltre alla morte del giovane pisano. Una delle due vetture coinvolte si è anche incendiata. La polizia stradale intervenuta insieme a molte ambulanze e ai vigili del fuoco, sta esaminando la dinamica dell’incidente.