Firenze – Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina intorno alle 10 in viale Giannotti, a Firenze sud. Secondo le prime ricostruzioni, i due operai coinvolti lavoravano su una piattaforma sospesa a 15 metri da terra, in un cestello sopraelevato, occupati nell’installazione di dissuasori perpiccioni in un condominio. Sembra che i due si trovassero dentro il cestello, quando il braccio della struttura mobile avrebbe ceduto all’imporvviso, secondo le prime ipotesi per la rottura del pistone. La struttura sopraelevata avrebbe così trascinato nel vuoto i due uomini. Secondo le informazioni degli operatori, uno dei due uomini sarebbe rimasto incastrato nella righiera del cestello, da dove lo avrebbero liberato i vigili del fuoco, mentre l’altro sarebbe stato sbalzato fuori cadendo violentemente a terra.

Il 118 dopo aver prestaot le prime cure, ha portato entrambe le vittime dell’incidente all’ospedale, uno, in gravi condizioni, all’ospedale di Carggi, mentre l’altro, che sembra versare in condizioni meno critiche, all’ospedale di Ponte a Niccheri.