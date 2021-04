Firenze – Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto nel vuoto a causa del crollo parziale di un ponteggio per l’esecuzione di alcun lavori edili su un edificio a Firenze, all’angolo tra via Baracca e via Gemignani. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno provvedendo alla verifica e alla messa in sicurezza dell’impalcatura. Intervenuti anche carabinieri e polizia di Stato.

“Esprimiamo grande dolore e rabbia: il settore dell’edilizia è uno dei più colpiti dagli infortuni sul lavoro e non a caso è stato al centro dell’ultima riunione che come sindacato abbiamo avuto in Prefettura, qualche giorno fa, sul tema della sicurezza sul lavoro. L’episodio di oggi ci conferma che, come sapevamo, non c’è tempo da perdere sulla necessità di implementare fgli strumenti di prevenzione e controllo, a fronte di una crescita dei lavori edili nel nostro territorio che aumenta la possibilità di incidenti”, afferma un comunicato di Elena Aiazzi (Cgil Firenze) e Giulia Masini (Fillea Cgil Firenze).