Firenze – Un nuovo incidente sul lavoro è avvenuto oggi in un cantiere di viale Spartaco Lavagnini, a Firenze, dove un operaio, verso le 14.30 è caduto in un tombino facendo un volo di sei metri. Il cantiere è aperto per la realizzazione del nuovo acquedotto. L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato recuperato dai vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale, che si sono calati all’interno per raggiungerlo. Una volta portato in salvo è stato affidato ai sanitari del 118 e portato d’urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso. Da quanto poi appreso l’operaio, 49 anni, è stato ricoverato in prognosi riservata per i numerosi traumi riportati.

“Sull’incidente avvenuto quest’oggi a Firenze, in un cantiere in viale Spartaco Lavagnini, che ha visto un un operaio precipitare dentro un tombino, facendo un volo di 6 metri, presenteremo un’interrogazione d’urgenza per capire cosa è successo” annunciano i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai.

“Sono troppi gli incidenti sul lavoro occorsi in queste ultime settimane in Toscana. È intollerabile. L’incidente avvenuto poteva trasformarsi in tragedia. Non bisogna mai smettere di porre l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro” concludono Draghi e Cellai.