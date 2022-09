Torre del Lago – Un incidente mortale si è verificato stamane intorno alle 5.31 sulla variante Aurelia in Versilia tra Torre del Lago e Viareggio, in provincia di Lucca. La vittima, un uomo di 51 anni di Camaiore, è stato tamponato da un’auto condotta da un venticinquenne. L’impatto è stato fatale per il 51enne, mentre il conducente dell’altra auto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia. Sul luogo del sinistro, l’automedica, l’ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, la polizia, i vigili del fuoco e personale Anas per la gestione della viabilità: in seguito all’incidente l’Aurelia è stata chiusa e poi riaperta in direzione nord.