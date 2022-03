Castelnuovo Val di Cecina – Sarà sottoposto ad autopsia, il corpo di Francesco Monni, l’agricoltore di 49 anni che questa mattina è morto nelle campagne di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, cadendo dal trattore su cui stava lavorando il suo terreno, a Montecastelli Pisano. La notizia è stata accolta con sgomento dalla comunità del luogo, dove Monni era molto conosciuto. I carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato al decesso dell’agricoltore. Il pm di turno ha disposto il sequestro del trattore e il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale per l’autopsia.