Grosseto – Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a Grosseto. Due operai, di 51 e 40anni, sono precipitati dal loro cestello mentre stavano cambiando delle lampadine di un’insegna ad una altezza di circa cinque metri in un distributore di benzina. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Il cestello, fissato sopra il camioncino porta gru, si è staccato all’improvviso ed è precipitato a metà altezza, dove si è poi bloccato, sbalzando i due operai che sono precipitati sul marciapede. Immediati i soccorsi. I due uomini sono stati portati all’ospedale della Misericordia di Grosseto, dove sono tuttora ricoverati in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.