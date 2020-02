Firenze – “La famiglia è il luogo di rapporti privati? Responsabilità genitoriale e giurisdizione: contenuti e limiti”. E’ il tema dell’incontro organizzato da Camera civile di Firenze in programma giovedì 27 alle ore 17 presso il Relais Santa Croce, in via Ghibellina 87 a Firenze. Partecipano l’avvocato Elisabetta Bavasso e la dottoressa Roberta Pieri per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.

Al centro dell’attenzione l’intervento dello Stato all’interno di un nucleo familiare, partendo dall’assunto che sia in caso di conflitto fra genitori che in caso di segnalazioni, il giudice adotta ogni provvedimento conveniente nell’interesse della prole. Ma qual è il perimetro nel quale esercita la sua giurisdizione? Fino a che punto può conoscere e decidere “in vece” del/dei genitori? Quali domande consentono l’intrusione nella sfera dei rapporti privati endofamiliari? Sono alcune delle domande a cui si cercherà di dare risposta nell’incontro.