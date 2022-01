Firenze – Un evento webinar per il turismo a Firenze: scopo, raccontare in anteprima la programmazione dei musei, dei teatri, del centro fieristico, gli eventi sportivi, culturali e cittadini che si svolgeranno a Firenze nel 2022 per consentire al mondo del turismo, compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica in corso, di organizzare la propria attività e le iniziative collaterali nell’anno in corso. L’iniziatva, promossa dall’assessorato al Turismo che si è svolto oggi venerdì 28 gennaio, ha coinvolto guide turistiche, albergatori, tour operator, categorie economiche e stakeholders del turismo, nell’ambito del progetto ‘Feel Florence’, come strumento di collaborazione con gli operatori turistici per la promozione della città in tutti i suoi aspetti.

“Nel periodo pre Covid – ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re – gli eventi realizzati in città generavano mediamente 700mila pernottamenti nelle strutture ricettive, pari a oltre il 5,5% dei pernottamenti totali annuali. Con l’iniziativa di oggi abbiamo voluto permettere a ciascuna realtà di sapere in anteprima cosa succederà in città dal punto di vista degli eventi – da confermarsi ovviamente in base all’evolversi della situazione sanitaria -, in modo da poter organizzare la propria attività e programmare anche eventi collaterali. Un modo anche per generare fiducia in una città che vuole sempre più essere viva e fare squadra. Un metodo di operare importante per avere uno sguardo a 360 gradi, e che replicheremo per far sì che il racconto della città possa essere sempre più condiviso con gli operatori locali”.

Ad aprire e moderare l’incontro è stata l’assessore Del Re, con a seguire gli interventi dell’assessore allo Sport Cosimo Guccione, della direttrice Destination Florence Convention and Visitors Bureau Carlotta Ferrari e dei referenti di Maggio Musicale Fiorentino, Palazzo Strozzi, Manifattura Tabacchi, Teatro Verdi, PRG, Teatro della Pergola, Le nozze di Figaro, Nam – Not a Museum, Nana Bianca.

Foto: l’assessora comunale Cecilia Del Re