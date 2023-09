Firenze – Venerdì 8 settembre h 17,30, presso la Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, si terrà il secondo incontro del ciclo “Il lavoro creativo e l’opera”, organizzato dall’ Istituto Gramsci Toscano col contributo e il patrocinio di Città metropolitanae di altre istituzioni cittadine e del territorio.

L’incontro è dedicato a Primo Levi, conosciuto soprattutto per essere sopravvissuto ad Auschwitz ed essere divenuto testimone della degradante vita nei lager nazisti, con le sue opere Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati e altri scritti. Ma Primo Levi è stato anche scrittore peculiare che nei suoi romanzi ha affrontato il tema del lavoro – in La chiave a stella (1977) – oppure la sua esperienza di chimico nei racconti raccolti in Il sistema periodico (1975), legati al suo lavoro di scienziato.

Ne parlerà il prof. Giovanni Falaschi, noto studioso di letteratura italiana. L’attrice Ornella Grassi leggerà alcuni brani. Coordina l’incontro Giovanni Mari, direzione rivista Iride.

Il ciclo “Il lavoro creativo e l’opera” cerca di dare una risposta alla domanda: Come nasce un’opera d’arte, qual è il processo mentale e culturale che porta a concepirla, a innovare nelle tecniche, negli stili, nelle forme?

In foto Primo Levi