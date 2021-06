Firenze – Si è ripetuta oggi dopo oltre un secolo dall’ultima volta, l’incoronazione del Marzocco, cerimonia nata nel XVI° secolo. E’ stata la viceindaco Alessia Bettini a porre la bellissima corona sulla fronte del Leone simbolo della potenza fiorentina. Il cerimoniale ha come base storica quello che si svolgeva in occasione degli stessi festeggiamenti nel XVI secolo. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina si è mosso da Palagio di Parte Guelfa per raggiungere Piazza della Signoria dove si è unito alla delegazione della Società di San Giovanni Battista, detentrice della Corona. Al termine, l’esibizione deiBandierai degli Uffizi. La Corona del Marzocco è stata ideata per l’occasione dalla Bottega Orafa Penko, e realizzata in oltre cinque mesi da Alessandro e Riccardo Penko, coadiuvati dal padre Paolo con le tecniche della tradizione orafa fiorentina.

Foto: Ufficio Stampa comune di Firenze