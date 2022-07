Per quanto riguarda la variazione tendenziale dei prezzi, nel primo semestre ha subito un’impennata (+26%) per quanto riguarda le spese necessarie, ovvero “abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili”, impennata conseguente allo shock energetico prima e del conflitto in Ucraina dopo. Salgono anche i prezzi dei trasporti, il cui incremento semestrale medio è del 10%. Crescono, infine, in modo preoccupante i prezzi dei beni essenziali per le famiglie come quelli alimentari (+6% in Italia e +5% in Toscana) e nel contempo diventono più proibitivi i prezzi dei servizi ricettivi e della ristorazione e dei mobili e articoli per la casa.

Se l’inflazione galoppa, il potere d’acquisto delle famiglie si ridimensiona notevolmente: in questi primi sei mesi del 2022, la corsa dei prezzi verso l’alto ha sottratto alle famiglie in media 163 euro al mese e 977 euro nel complesso del periodo. Se, come sottolinea l’Irpet, il tasso di crescita dei prezzi registrato nel primo semestre persisterà per tutto l’anno e non cambieranno le abitudini di consumo, “nel 2022 le famiglie sborseranno 1.955 euro in più rispetto al 2021 per l’acquisto di beni di consumo. Se, invece, l’inflazione si manterrà, nella restante parte dell’anno, ai livelli del mese di giugno, le famiglie si troveranno a spendere 2.460 euro aggiuntivi per acquistare lo stesso paniere di beni e servizi”.