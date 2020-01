Prato – Inizierà giovedì 9 Gennaio la campagna del Partito democratico per le elezioni regionali dal titolo “In Toscana per Prato”. Alle ore 21 presso lo spazio “Il Borghetto” di Montemurlo (via Bagnolo di sopra, 24) si terrà l’iniziativa “Da Prato lo sviluppo per la Toscana del futuro”, un evento a cui parteciperanno tra gli altri il dirigente di Irpet Leonardo Ghezzi, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, i consiglieri regionali Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti. Sono stati invitati inoltre a partecipare e intervenire i rappresentanti delle categorie economiche e sociali del territorio, i sindaci e tutti gli amministratori della provincia.

“Quello di giovedì”, dichiara il Segretario provinciale Gabriele Bosi, “sarà il primo di una serie di appuntamenti tematici con cui gireremo tutta la provincia di Prato. “In Toscana per Prato” sarà una campagna con la quale approfondiremo le priorità di governo della nostra Regione per i prossimi cinque anni, confrontandoci in modo aperto non solo con i nostri iscritti ed elettori ma anche con gli amministratori, le categorie, le associazioni e tutti i cittadini che vorranno dare un contributo”.

“L’obiettivo”, continua Bosi, “è quello di definire insieme gli obiettivi che come Federazione provinciale vogliamo raggiungere per il nostro territorio nei prossimi cinque anni di governo, grazie al lavoro di squadra che ha già caratterizzato il nostro impegno di questo mandato”.

Lavoro, sanità, sociale, mobilità, urbanistica, scuola e cultura: sono solo alcuni dei temi che verranno approfonditi nel corso della campagna, che si concluderà nella seconda metà di febbraio con un’assemblea pubblica durante la quale saranno presentate le proposte programmatiche emerse alla presenza della Segretaria regionale Simona Bonafè e il candidato Presidente Eugenio Giani