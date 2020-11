Firenze – L’Inps informa che sono sospesi anche per la Toscana i pagamenti dei contributi all’Istituto, disposizione valida anche per la Campania, pur essendo regioni che hanno fatto il loro ingresso in zona rossa il 15 novembre 2020.

La notizia è stata data dalla stessa Inps con il messaggio numero numero 4361 del 20 novembre 2020, in cui si forniscono anche le istruzioni per i datori di lavoro che possono recuperare sotto forma di credito le somme già pagate tramite la dichiarazione di compensazione. Ciò significa che l’Istituto ha fatto un passo indietro rispetto alla posizione prima adottata, che escludeva dalla sospensione utti i i territori inseriti nelle zone ad alto rischio dopo il 10 novembre 2020.