Scarperia – Tante adesioni per l’iniziativa “Insieme per il Mugello” organizzata da Slow Food Mugello in programma al circuito del Mugello domenica 26 gennaio 2020.

Alla griglia di partenza troveremo 14 cuochi, 30 ragazzi dell’alberghiero Chino Chini, più di 30 aziende produttrici coinvolte e oltre 100 volontari.

Un grande team che insieme metterà in campo un pranzo allestito nei box del circuito, con un menu a base di prodotti della zona sapientemente trasformati ai fornelli da una brigata di chef coadiuvati dai giovani studenti del Chino Chini di Borgo San Lorenzo.

L’ingresso gratuito per tutti dalle 10 alle 18.

Il programma prevede:

Ore 10:00-18:00:

Mercato produttori aziende agricole centro Italia;

Simulatore di moto con la scuola di Guida Palix;

Esposizione Auto e Moto a cura dell’Associazione Magelli e Svarvolati mugellani;

Esposizione e prova mezzi non a motore del gruppo Schianty Freeride;

Durante l’intera giornata saranno presenti i seguenti gruppi musicali, Jhonny Walker, Duo Acustico, I Galletti Mugellesi, Baba Fuligni e Iuzzo, Goffredo Rontini, Marlena Trio e la Scuola di Musica Lyzzard;

Ore 12.30 – 15.00

Pranzo di Beneficenza

Primo: Zuppa Legumi e Farro e Lasagne al Ragù

Secondo: Spiedino di Carne con Patate e Spezzatino

Dolce: Crostata di Albicocche

Vino, Pane, Acqua e Caffè

Il contributo del pranzo è 25€ per adulti e 10€ per bambini di età tra I 5 e 10 anni.

Ore 15:30-16:30:

Asta di Beneficenza con prodotti donati da aziende del territorio, artisti e pittori.

Ore 16:30-18:00

Merenda con prodotti di eccellenza delle aziende agricole

Il pranzo sarà su prenotazione – fino ad esaurimento posti – è possibile prenotare i biglietti su http://insiemeperilmugello.eventbrite.it

L’intero incasso, al netto delle spese sostenute, verrà versato sui conti correnti delle Proloco di Barberino Mugello e Scarperia: in accordo con i sindaci di questi comuni, i fondi raccolti saranno impiegati in progetti specifici.