Firenze – Un battibecco sfociato nel tentativo di affibbiare uno schiaffo al mister del Napoli, Luciano Spalletti, più cori di insulti per tutta la durata del match. Gli episodi dell’ultima partita della Viola contro il Napoli tengono banco nel dibattito cittadino e nazionale, scatenando le riflessioni circa l’asticella che non deve essere superata mai, anche nel bel mezzo della più accesa passione sportiva. Il risultato del confronto ben poco sportivo fra Spalletti e ad ora l’ignoto tifoso sono le indagini della Digos, che oltre a visionare il video della serata sta interrogando i testimoni del diverbio sfociato nel tentativo di colpire l’allenatore da parte del tifoso della Fiorentina e una mula lla società di 15mila euro. Il tifoso rischia un Daspo di lunga durata.

Giungono intanto anche le scuse del sindaco di Firenze Dario Nardella, che, in viaggio con la famiglia, è intervenuto sulla questione delle offese inviando un messaggio a Spalletti, dicendosi dispiaciuto e allo stesso tempo convinto che la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina non ha niente a che vedere con chi lo ha insultato durante la partita. Il sindaco si dice anche fiducioso nel lavoro degli investigatori per accertare le responsabilità e ribadisce che non si può fare di tutta l’erba un fascio e sostenere che tutti i tifosi viola siano maleducati.

“Questi episodi – che purtroppo avvengono in tutti gli stadi – vanno condannati senza esitazione – ha detto il sindaco Nardella – allo stesso tempo invito tutti a non generalizzare; il popolo viola si è sempre distinto per passione e calore. Inoltre – conclude – ci tengo a sottolineare, come ha già detto l’amico e collega sindaco Manfredi, che episodi di questo tipo non intaccano l’amicizia tra le città di Firenze e di Napoli”.