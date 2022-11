Firenze – Si parla da anni di cambiamenti climatici, catastrofi naturali, danni causati dall’intervento dell’uomo sull’ambiente ma, nonostante le conseguenze si facciano sentire pesantemente, non riusciamo ancora a comprendere la gravità della situazione in cui versiamo e nella quale abbiamo costretto flora e fauna.

Il cinema vuole fare la sua parte mostrando al grande pubblico ciò che sta accadendo al nostro ecosistema.

Lo fa, ad esempio, attraverso il film “Interactions”, risultato di un sapiente lavoro antologico: 12 registi provenienti da tutto il mondo raccontano, secondo punti di vista e scenari diversi, la connessione fra uomo e fauna portando alla luce la tematica della conservazione della Terra.

I cortometraggi, riuniti in un singolo lungometraggio, sono girati in undici paesi (Amazzonia e Rio de Janeiro/Brasile, Burkina Faso, Marocco, Grecia, India, Giappone, Messico, le Alpi svizzere, Long Island e Lakota Land-South Dakota/USA). Appartengono a vari generi, dal docu-fiction all’animazione, dalla commedia al dramma, fino alla fantascienza.

Tra gli artisti anche l’italiano Clemente Bicocchi, regista fiorentino, che, con Federico Bondi, ha firmato il bellissimo film “Educazione affettiva” su Scuola Città Pestalozzi, e la franco-americana Anne de Carbuccia, con i loro corti, “Crepuscolo” e “Refugia”.

La pellicola si interroga così sull’Antropocene e la direzione irreparabile che l’Umanità sta prendendo, oltre alla responsabilità dell’uomo verso gli altri essere viventi che popolano il nostro pianeta.

Sviluppato e prodotto da Adelina von Fürstenberg per la ONG ART for The World, il lavoro è stato presentato alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma, poi il 9 e il 10 Novembre, a Milano.

Arriverà poi in India per la 53esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Goa, per poi giungere a dicembre 2022 alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità , a Montreal, in Canada.

“L’acqua pulita e un alto livello di biodiversità sono indispensabili per la sopravvivenza dell’umanità. La Svizzera sostiene quindi questi cortometraggi, che mostrano in modo impressionante come l’acqua e la biodiversità svolgano un ruolo fondamentale per un futuro stile di vita sostenibile sulla Terra” conclude Sabrina Dallafior, console generale di Svizzera a Milano.