L’utilizzo sicuro di internet ed i social network per proteggere i figli. È il tema del convegno dedicato ai genitori, che si tiene martedì 8 novembre alle 17, presso il teatro dei Fluttuanti in Via Pace ad Argenta (Ferrara).

L’incontro, promosso dalla Fondazione Franchi di Firenze, che opera nel campo della formazione e del digitale in collaborazione col mondo scolastico, è rivolto, in particolare, alle famiglie degli studenti delle classi 3.0 di Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Sicilia, coinvolte in progetti di sicurezza digitale, curati dalla stessa Fondazione.

E’ un momento di condivisione con le famiglie e i docenti sulle opportunità della rete e sull’uso dei social network.

” L’obiettivo è quello di fornire informazioni e soluzioni sui principali aspetti della navigazione in rete – spiega Giulio Luzzi, Vicepresidente della Fondazione Franchi- soprattutto da parte dei minori. Affronteremo il tema dello sviluppo sociale legato al digitale con esperti del settore che contribuiranno ad approfondire l’argomento da diversi punti di vista”.

“Alla luce dello sviluppo del digitale, in particolare, in tempo di pandemia- prosegue Luzzi- l’utilizzo degli strumenti digitali èun fattore chiave”.

Tra i temi del confronto ci sono : “diritti e doveri dei cittadini digitali” con l’intervento del colonnello Roberto Surinelli della Polizia Postale e di Francesco Parenti, avvocato esperto in diritti delle nuove tecnologie.

Una parte, inoltre, verrà dedicata alla Netiquette e all’uso consapevole dei social con Andrea Cartotto, ICT Training Manager, Educazione Designer ed alla crescita nella vita digitale con il pedagogista Alessio Albeggiani e Matteo Spalletti, psicologo e formatore comportamentale.