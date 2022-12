Firenze – Intervista al Presidente provinciale Acli di Firenze Francesco Potestio e a Nicoletta Donadio del Punto famiglia per parlare dei servizi delle Acli fiorentine su tutte le materie che riguardano le politiche sociali.

In particolare, il Punto Famiglia, uno sportello di ascolto e di orientamento per cercare di venire incontro ai problemi della gente (da quelli relativi al lavoro, alla casa, all’assistenza sociale) mettendosi in rapporto con varie realtà e istituzioni del territorio fiorentino.