Prosegue il nostro viaggio per capire come si sta muovendo il mondo del lavoro dopo il lockdown e con quali prospettive. Oggi abbiamo intervistato Marco Preti, direttore Crif, società specializzata in sistemi di informazioni creditizie, business e di soluzioni per il credito e amministratore delegato di Cribis, società nata dall’acquisizione del ramo italiano di D&B da parte di Crif.