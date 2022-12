Firenze – I problemi sociali che si sono acutizzati durante la pandemia, adesso si sono ulteriormente aggravati a seguito della crisi economica che sta mettendo in difficoltà molte famiglie. In questa intervista con Elisabetta Di Lorenzo, Direttore del Patronato Acli di Firenze e che recentemente è stata nominata anche Direttore Regionale, parleremo della necessità di una attività costante di consulenza e assistenza per poter accedere alle forme di sostegno, ad agevolazioni e bonus previsti dalle istituzioni per le fasce deboli della popolazione, con un riferimento particolare alla popolazione anziana.