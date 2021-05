Milano – Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre del 2021 con un utile netto di 1,5 miliardi, in crescita del 31,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e superiore alle attese del mercato, che si fermavano a quota un miliardo. I risultati, sottolinea l’istituto in una nota, ‘sono pienamente in linea con l’obiettivo di un utile netto per l’anno ampiamente superiore a 3,5 miliardi’. Tornando al trimestre, i proventi operativi netti sono saliti del 13,5% a 5,6 miliardi, con interessi netti a 2 miliardi (+15%) e commissioni nette a 2,4 miliardi (+29,2%). In crescita del 20,2% a 2,6 miliardi i costi operativi, per un rapporto cost/income salito al 46,6%. Quanto alla solidita’ patrimoniale, il coefficiente Cet1 a regime, al netto di oltre un miliardo di dividendi maturati nel primo trimestre, si attesta al 14,4% ed e’ ‘largamente superiore ai requisiti normativi’ (il dato pro forma e’ pari al 15,7% considerando tra le altre cose anche l’assorbimento totale delle dta per l’affrancamento del goodwill e per le rettifiche su crediti). (Radiocor)