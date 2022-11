Firenze – Da oggi Firenze ha una piazza intitolata a Alda Merini, la celebre poetessa dei Navigli, una delle scrittrici più amate e popolari degli ultimi decenni in Italia e non solo.

La cerimonia, questa mattina, nell’area con accesso da viale Giovanni Verga. Erano presenti l’assessora alla toponomastica Maria Federica Giuliani e il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi. Ad accompagnare l’evento una performance teatrale a cura dell’Accademia teatrale di Firenze, che festeggia i 30 anni di attività.

Il via libera all’intitolazione era arrivato a marzo scorso dalla giunta di Palazzo Vecchio, a seguito anche di una mozione approvata nel 2020 dal Consiglio comunale su proposta della stessa Giuliani, allora vicepresidente dell’assemblea.

“Un bell’evento, voluto molto da tutto il Comune di Firenze, consiglio e sindaco – ha sottolineato l’assessora Giuliani – la proposta è partita dal consiglio comunale e poi è approdata alla giunta. Con questa intitolazione Firenze rende omaggio a una poetessa profonda, immensa, cha rappresenta la sofferenza e le bellezza della vita”.