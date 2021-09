Firenze – Un uomo di 45 anni è stato investito stamattina attorno alle 11.30 mentre attraversava i binari della tramvia, sebbene sembra non sulle strisce, in via Jacopo da Diacceto. L’uomo è stato trasportato, secondo quanto comunicato dall’azienda Gest che gestisce il servizio, all’ospedale di Careggi in codice rosso. La polizia municipale sta appurando l’esatta dinamica dell’incidente, mentre le corse sono tornate via via regolari.

La tramvia è stata ferma per circa mezz’ora, per consentire i primi soccorsi sul posto. Il servizio è ripartito regolarmente dopo il trasporto dell’uomo all’ospedale fiorentino di Careggi.