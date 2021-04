Firenze – Iniziativa #iomisiedo in piazza Signoria, scatta la polemica. “Cinque assessori del Pd e di Italia viva portano delle sedie in piazza Signoria di fronte a Palazzo Vecchio per manifestare la solidarietà alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e lo sdegno per la scelta discriminatoria del presidente turco Erdogan nell’incontro di Ankara. Lodevole l’iniziativa – dichiarano i consiglieri Draghi e Cellai di Fratelli d’Italia – peccato che le esponenti del Pd e Iv a Firenze si dimenticano di quando il governo Conte, sostenuto dai loro schieramenti, respinse la risoluzione di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri per chiedere la revoca di candidare la Turchia di Erdogan come nuovo membro dell’Unione Europea”.

“Le posizioni in politica estera non si prendono da un giorno all’altro, a seconda di che aria tira sui social. La giunta di Firenze – concludono Alessandro Draghi e Jacopo Cellai – spieghi da che parte sta, e con chi, su questo tema. L’immigrazione clandestina si combatte anche senza finanziare un personaggio scomodo come il Presidente turco”.