E’ così che il libro di Fiesoli diviene un vademecum necessario per capire che, forse, allo stato attuale più che favorire i conflitti optando per la vittoria degli uni piuttosto che per gli altri,Con maggior evidenza appare che la cultura della Pace sia stata cancellata dai governi del mondo per fare posto anche in consessi internazionali a dottrine che parlano di armamenti e riarmo. A ciò si aggiunge un’informazione globalizzata che ricorre a narrazioni e a immagini in grado di influenzare emotivamente l’opinione pubblica non solo nei territori di guerra ma in tutto il mondo.

“L’istinto della guerra, dunque, come quello della pace, risiedono nell’animo umano e prevalgono in costante alternanza – dice Fiesoli. Perché – citando Tucidide – l’individuo tende ad ampliare il proprio potere, quindi a conquistare terre e a sottomettere chi vi abiti”.

Ma nella società è tuttavia presente una forza uguale e contraria, come spiega l’autore, di cui sono depositarie le donne. Il comandamento che Atena impone ad Achille furioso: «Vengo dal cielo per impedire il tuo impeto. Poni fine alla lite e non brandire la spada», così come la preghiera di Andromaca rivolta ad Ettore perchè non affronti Achille in duello: «Non rendere orfano il figlio, non fare della tua donna una vedova», le restituisce anche se inascoltate, simboliche custodi del culto di Irene,dea della pace. Che come narra Esiodo, era figlia di Zeus e di Themis, dea della Giustizia Universale ed una delle Ore. Aveva per sorelle Eunomìa la dea dell’ordine,del diritto, delle leggi e del buon governo,e Dike dea della giustizia morale. La Giustizia, madre della Pace, va insieme al Buon governo e alla Legge morale.